Márcia Dantas Divulgação

Por iG

Publicado 03/05/2021 18:44

Na semana passada, Márcia Dantas, que é âncora do SBT Brasil desde julho de 2020, atropelou um funcionário na sede da emissora, localizada em Osasco, São Paulo. O senhor trabalhava como segurança terceirizado e, apesar do susto, passa bem.



Segundo informações do portal NaTelinha, o atropelamento aconteceu na última terça-feira (27), no estacionamento do SBT. Dantas confirmou a informação, mas disse que o acidente não foi grave.

"Nada grave. Ele foi atendido na hora e encaminhado ao hospital", disse ao portal. Procurado pelo NaTelinha, o SBT disse que não se pronuncia assuntos internos.



Com a saída de Rachel Sheherazade do SBT, Márcia Dantas assumiu o posto de âncora no "SBT Brasil". Vinda de Belém, no Pará, a jornalista chamou atenção no "Primeiro Impacto", ganhando a simpatia de Silvio Santos .