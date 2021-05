Por O Dia

Rio - A atriz Mônica Martelli falou sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo nesta segunda-feira. No Instagram, a atriz disse que não perde a esperança. Segundo o boletim médico divulgado, o ator teve piora nas últimas 24 horas.



"Meu amor, meu irmão, tudo que a medicina pode fazer por você, está sendo feito. Não perco jamais a esperança, a fé, as orações não param, a positividade nos comanda. Tudo para que você saia dessa situação. Você representa vida. Como a vida é difícil e dura sem suas tiradas hilárias, suas histórias, suas idéias, sua genialidade em olhar o mundo. Sem a sua alegria e sua gargalhada não dá pra viver. Vem! Estamos te esperando!", escreveu.

Mônica também se declarou para o amigo. "Te amo, @paulogustavo31. A força do amor por você que uniu esse país é gigantesca e está indo toda pra sua recuperação", disse.Tata Werneck também usou as redes sociais para pedir orações para o amigo. "Eu imploro a vocês com todo amor: tirem um minuto do tempo de vcs e peçam para que Paulo Gustavo veja o filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor . Eu peço com todo amor", escreveu a atriz.No domingo, Paulo Gustavo teve uma redução de sedativos e bloqueadores neuromuscular, interagiu com os médicos e o marido, Thales Bretas, mas sofreu uma piora. "À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade”, informou boletim médico.