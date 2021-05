Tatá Werneck e Paulo Gustavo Reprodução

Por iG

Publicado 03/05/2021 19:42 | Atualizado 03/05/2021 19:43

Tatá Werneck, atriz e humorista que é amiga próxima de Paulo Gustavo, voltou a pedir orações pela saúde do ator após um novo boletim médico que aponta uma piora no estado de Paulo, que está embolia pulmonar.

No Twitter, Tatá escreveu: "Eu imploro a vocês com todo amor: tirem 1 minuto do tempo de vocês e peçam para que Paulo Gustavo veja o filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor. Eu peço com todo amor".



Já no Instagram, a atriz postou registros dela com o parceiro e escreveu um texto emocionante.