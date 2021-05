Andrew Garfield como Homem-Aranha Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:40

Rio - Andrew Garfield negou que fará alguma participação no terceiro filme do Homem-Aranha. Em entrevista ao jornalista Josh Horowitz para o podcast Happy Sad Confused, ele explicou que ninguém da Marvel Studios o procurou para reprisar seu papel como Peter Parker.



“Cara, isso tudo é hilário para mim porque eu tenho uma conta no Twitter e vejo o quão frequente é ver o Homem-Aranha nos assuntos mais comentados. As pessoas surtam sobre isso, e eu só queria poder falar com todo mundo e dizer: ‘Se acalmem'”, disse.