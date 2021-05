Rodrigo Faro e Fausto Silva Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 19:20

Rio - Rodrigo Faro usou as redes sociais para parabenizar Fausto Silva, que completou 71 anos nesta segunda-feira. O apresentador da Record elogiou Faustão e disse que "unanimidade entre todos que tem a oportunidade de conhecê-lo".



"Faustão sempre foi uma das minhas maiores referências, não só por ser um dos grandes apresentadores de TV do Brasil, mas pelo ser humano incrível, generoso, amigo, dono de um coração enorme. Fausto sempre acreditou em mim e me deu conselhos muito importantes para minha vida profissional e pessoal", escreveu.