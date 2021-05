Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 21:32 | Atualizado 04/05/2021 21:32

Após a divulgação do novo boletim médico de Paulo Gustavo, no qual o quadro do humorista é tido como irreversível, alguns famosos foram às redes sociais intensificar os pedidos de oração pelo artista.

"Que golpe ler a palavra “irreversibilidade”...mas muitos boletins médicos já erraram. Muitos. Enquanto existe vida, existe esperança. Se você ainda não rezou pelo Paulo Gustavo, faça isso agora. De verdade. Coloca o celular aí do lado e reza por ele. Emana cura pra ele. Agora!", escreveu Marcos Mion no Twitter.

"Meu amor, desejo profundamente que você se recupere, tenho certeza que em breve você estará nos fazendo sorrir. Confesso que não vejo a hora receber essa notícia tão aguardada, te dar um abraço bem apertado e dizer o quanto eu te amo! Sigo orando e acreditando na sua recuperação, Deus está acima de qualquer coisa. O Brasil precisa da sua arte, da sua luz e alegria! Sigo em oração, te amo", disse Claudia Raia, no Instagram.







"Todas as orações para Paulo Gustavo e todos os Paulos, Joses, Marias, Anas, Patrícias. Para todo mundo que está agora no Hospital lutando pela vida. Para Deus gente nada é impossível". escreveu Valesca no Twitter.

"Em oração pelo Paulo Gustavo e pela sua família", publicou Thelma.