Por O Dia

Publicado 05/05/2021 00:05 | Atualizado 05/05/2021 00:06

Amiga de Paulo Gustavo, Tatá Werneck usou as redes sociais para falar sobre a morte do humorista, nesta terça-feira. No Twitter, horas depois o anúncio de falecimento, a atriz prestou sua homenagem ao artista.

"Aplaudam! Gritem bravo! Aplaudam de pé o grande Paulo Gustavo! Vocês não podem imaginar como está difícil . Aplaudimos você , meu amigo. Eu te aplaudo de pé", escreveu.

