Rio - Pela segunda vez esse ano, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro/FUNARJ, abre inscrições, nesta terça-feira, 4/5, para três editais de estímulo que vão beneficiar as artes cênicas e o audiovisual com recursos superiores a R$ 500 mil.

O PRÊMIO FUNARJ/ ROQUETTE-PINTO DE ESQUETES 2021, o primeiro do gênero, selecionará 20 esquetes, com duração entre 3 e 5 minutos. Cada um receberá um prêmio de R$ 2.000,00 e será veiculado na Rádio Roquette-Pinto no segundo semestre de 2021.

“A FUNARJ vem construindo uma sólida parceria com a Rádio Roquette-Pinto, que tem resultado em programas baseados em nossas atividades – como a série semanal de concertos gravados na Sala Cecília Meireles e o “Sons da Villa-Lobos”, focado na música dos alunos e do ensino da Escola de Música Villa-Lobos – e, agora, o PRÊMIO FUNARJ/ ROQUETTE-PINTO DE ESQUETES 2021, uma iniciativa importante, que revigora uma linguagem tradicional do rádio e ajuda a revelar novos talentos no gênero”, diz José Roberto Gifford, presidente da FUNARJ.

"É fundamental construir parcerias que enriqueçam a programação e contribuam para criar oportunidades e espaço para os profissionais da cultura nesse cenário. É uma das prioridades de nossa gestão defender a missão da Roquette-Pinto como um dos símbolos da defesa da educação, da identidade e da cultura do Rio", afirma o presidente da Rádio Roquette-Pinto, o jornalista Thiago Gomide.

O PRÊMIO FUNARJ DE CLIPES MUSICAIS dará apoio financeiro de R$ 25 mil para cada um de 12 projetos de clipes musicais (videoclipes). Os premiados serão exibidos em um festival de clipes musicais, a ser organizado no Teatro João Caetano, espaço da FUNARJ no Centro do Rio de Janeiro.

O edital ONDAS DA CULTURA– agora em sua segunda edição – premiará, com um total de R$ 200.000,00, trabalhos artísticos inéditos, a serem captados em formato de vídeo por profissionais dos segmentos de Artes Cênicas, Música e Dança. Os selecionados serão exibidos no canal da FUNARJ no YouTube.

As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã no site da FUNARJ: www.funarj.rj.gov.br.