Harry Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 14:37

Rio - A série de TV que foi produzida por Oprah Winfrey e Harry será lançada este mês. Em entrevista ao "The Drew Barrymore Show", a magnata revelou que a Apple também está envolvida no projeto, além de Dr. Bruce D. Perry, um psiquiatra renomado.



"Quero apenas dizer que o Dr. Perry e eu também estivemos, nos últimos dois anos, junto com o Príncipe Harry e a Apple, trabalhando nesta série de saúde mental que será lançada em maio na Apple", disse Winfrey, segundo informações do "Daily Mail".