Publicado 05/05/2021 17:24

Rio - Um dia após a morte de Paulo Gustavo, Mônica Martelli usou as redes sociais para deixar sua homenagem. A atriz lembrou do humor do companheiro dos longas "Minha mãe é uma peça", "Os homens são de Marte... e é pra lá que eu vou" e "Minha vida em Marte".



"Ai Paulo Gustavo, tem horas que eu espero acordar nervosa te ligando para contar desse pesadelo que eu estou vivendo e você vai atender falando "Tá louca? Eu heim? Sacanagem se eu morresse, né Mônica?", escreveu.

"Mas a realidade é pior que o pesadelo, porque ela é real. Você nos deixou e eu preciso repetir isso pra me convencer, por mais que doa, por mais que não pareça verdade, eu vou ter que redirecionar toda minha vida, todo meu futuro, porque eu jamais imaginei ele sem você em meus planos. Escolhi essa cena pra postar hoje porque ela ficou em minha cabeça desde ontem. Ela tá no filme, mas sou eu e você nos declarando. A gente falava isso um pro outro. Susana simplesmente ouviu, escreveu e colocou no filme", disse."Eu amava fazer qualquer coisa com você, porque tudo virava um evento, você chegava com sua inteligência, suas tiradas e o resultado era sua genialidade. Seja numa cena ou num telefonema da madrugada. Como agora viver sem essa troca com você?! Te assistir é rir e chorar junto. Você provoca isso porque a sua arte é um fenômeno e talento puro. Irmão, como vai ser daqui pra frente? Eu não sei. Estou completamente perdida, completamente devastada. Eu te amo e vou te amar sempre. Você é eterno. Obrigada por ter me escolhido como amiga. Obrigada por tudo que você fez na minha vida", completou.