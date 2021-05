Kim Kardashian Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:20

Rio - Kim Kardashian foi citadapelo governo dos Estados Unidos em um processo que envolve a compra ilegal de uma estátua da Roma Antiga. Segundo as autoridades da Itália, a socialite teria adquirido a obra em 2016 e apresentou uma ação judicial no tribunal de Los Angeles, na Califórnia.



Segundo os documentos, a estátua foi apreendida no aeroporto da cidade quando estava a caminho da casa de Kim, que teria feito a compra através de um negociante de arte belga. Axel Vervoordt, design de interiores que estava responsável pela aquisição e decoração da mansão da americana, também foi citado no processo enviado.