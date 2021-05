Ana Furtado e Boninho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:45

Rio - A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais para demonstrar apoio ao marido, Boninho. Após a final do "BBB21", Ana publicou um texto para o diretor do reality para mostrar o orgulho “por mais esse trabalho incrível”.