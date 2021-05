Guiu Divulgação

Por MH

Publicado 05/05/2021 22:07 | Atualizado 05/05/2021 22:09

De Teresópolis para o mundo, o jovem rapper, Guiu, mostra no seu novo single “Esquece teu ex” uma pegada mais romântica, e as diversas formas que o universo pode conspirar ao nosso favor. O rapper, que é conhecido por letras de impacto social e sempre levanta a bandeira contra o racismo, já rimou ao lado de L7nnon, DK47, Black entre outros artistas em destaque na cena urbana.

Com uma trajetória curta, mas concisa, Guiu chamou atenção do Brasil ao lançar “Racista e N1ke” em julho de 2020 sendo um dos assuntos mais falados do país no Twitter e ficando no Top10 vídeos em alta do Youtube, ganhando reconhecimento de grandes figuras publicas, como Thiago Ventura, Djonga, entre outras personalidades.

Publicidade

Faça o pré-save agora, e libere o conteúdo exclusivo: https://links.altafonte.com/esquece_