Publicado 06/05/2021 17:48 | Atualizado 06/05/2021 17:50

Pelas redes sociais, Ivy Moraes desabafou sobre procedimentos estéticos. Segundo a ex-BBB, algumas pessoas a acusam de ter feito harmonização facial nos últimos dias, algo que ela nega.

Através de Stories, no Instagram, Ivy garantiu que a única mudança que fez foi no cabelo, clareando os fios. "O povo aumenta mas não inventa, né? Falaram que apareci irreconhecível porque fiquei mais loira e frisei os cabelos. Gente, me ajuda!", disse Ivy.

"Eu tenho uma promessa com vocês aqui que qualquer coisa que eu faça no meu rosto eu vou contar. Não tem porque eu esconder", explicou.

Ivy ainda continuou e disse que contaria qualquer procedimento pelo qual passasse. "Até um botox preventivo que eu fizer, faço questão de contar pra vocês! Acho palhaçada quem faz tratamento estético e fica escondendo. Eu não fiz nada, só mexi no cabelo".