Igual a Sarah, Juliette também furou a quarentena Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 21:19

No hotel onde está hospedada no Rio de Janeiro, Juliette foi surpreendida por alguns fãs. Uma delas pediu para a campeã do "BBB 21" mandar um beijo para "Sariette", como são conhecidos os fãs da amizade entre ela e Sarah, mas acabou recebendo uma resposta inesperada.

"Sariette? Ai meu Deus. Não consigo. Não posso não", respondeu Juliette rindo. No vídeo, após dizer que não podia, Juliette sai com os seguranças do hotel.