Juliette causa alvoroço ao desembarcar no aeroporto de Congonhas

Rio - Juliette Freire, a campeã do "BBB 21", causou alvoroço ao desembarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na noite desta terça-feira. Ela chegou ao local em uma van, usando máscara de proteção ao coronavírus. Vários admiradores esperavam pela advogada, que atendeu aos pedidos de foto com eles.

