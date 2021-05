MC Du Black e MC Kevin O Chris lançam música nova Divulgação

Publicado 07/05/2021 13:50

Rio - De curtição, os Mcs Du Black e Kevin O Chris entendem bem. Com milhões de ouvintes mensais, os dois artistas, que sempre lideram o topo dos aplicativos de música e playlists de dança, se unem em parceria inédita. Nesta sexta-feira, eles lançam o single "Cafachorragem" em todos os tocadores digitais e com clipe no Youtube.

Gravado no Rio de Janeiro, o clipe traz imagens de muita curtição entre os artistas. O funk 150bpm descreve o pós-festa entre um casal: “Depois do baile, fica de verdade / Nós dois à vontade lá no meu QG / Dissimulada, sentada covarde / Mas devolve a chave do meu coração aê". Du Black reforça a ideia de não se apegar e apenas curtir o momento, até fazendo referência a seus outros hits “Tudo Aconteceu” e “Coração Na Porta”.

A música é o primeiro lançamento do ano de MC Du Black e marca uma nova fase do cantor: "Espero que todos dancem e se divirtam com a música, especialmente nesse momento que estamos vivendo. Estou muito feliz com essa parceria com o Kevin O Chris e, depois de um tempo parado, é apenas o primeiro passo do que está por vir. Terão muitos lançamentos, parcerias e novidades. Podem aguardar."