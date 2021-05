Tatá Werneck Divulgação

Nesta quinta-feira (6), familiares e amigos próximos a Paulo Gustavo compareceram a um crematório do Rio de Janeiro para se despedir do humorista que morreu vítima da Covid-19. Em meio à pandemia, Tatá Werneck não deixou de ir à cerimônia, mas se protegeu com duas máscaras, além de uma face shield, e um spray desinfetante.

Apesar de estar se protegendo e protegendo também quem estava no local, Tatá foi alvo de críticas na internet. Nas redes sociais, internautas acusaram a humorista de estar "exagerando" em todo o excesso de cuidado com a doença que já matou mais de 400 mil pessoas no Brasil.









Tatá Werneck fez questão de explicar o motivo de tanta proteção. Por DM, no Instagram, ela respondeu à internauta: "Eu tenho pânico! Eu moro com meus pais. Com a minha filha. E tenho medo por mim. Tem ranço porque eu quero me proteger?", escreveu Tatá.

"Eu pensei muito antes de ir, mas eu tô tão deprimida e negando tanto tudo que aconteceu que eu precisava ver pra entender. Fiquei 15 minutos e saí. Você nunca conheceu alguém com síndrome do pânico", questionou a humorista.