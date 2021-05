Gil do vigor reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 18:14

Rio - Gilberto divertiu os telespectadores com suas "cachorradas" dentro do "BBB21". Com o fim do reality, as gírias do economista viraram vocabulário de paquera em aplicativo de namoro. Segundo um levantamento divulgado nesta sexta-feira mostra que o uso das expressões de Gil cresceu 15 vezes nas conversas na plataforma.



Os termos "vigorado", "cachorrada", "basculho" e "tchaki tchaki" se tornaram recorrentes no Tinder de janeiro até abril. O estudo mostrou também mostrou que o nome de Juliette cresceu 600%. O meme "aulas, cria", de Arthur Picoli, e o termo "Bastião", usado por Caio e Rodolffo, também ficaram populares no Tinder.