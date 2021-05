Juliette Reprodução/Globo

Publicado 07/05/2021 19:51 | Atualizado 07/05/2021 19:58

Juliette participou da gravação do "Domingão do Faustão", nesta sexta-feira. No Instagram, a campeã do "Big Brother Brasil" falou um pouco sobre a emoção de estar ao lado de Fausto Silva.

"Oi, meu povo! Aqui só viva, morta e acabada com farofa. Acabei de gravar com o Faustão! Minha filha, ele me deu tanto cheiro, conversou comigo, eu cantei, vocês não têm noção, não. Eu com o coração na boca, enxerida e ainda cantando, quase que eu engasgo", disse nos Stories.

A paraibana aproveitou o momento de folga para dizer como se sente dias após vencer o reality."Eu estou muito feliz, muita gente me desejando coisas boas, me mandando energias boas! E, por falar nisso, eu estou achando a coisa mais linda do mundo os cactos de máscara, tem máscara com cacto, a coisa mais fofa do mundo!".

Por fim, Juliette ainda mandou um recado para os fãs. "Tenham cuidado, vocês cuidam tanto de mim, deixa eu cuidar de vocês. Se protejam! Usem máscara, por favor!", pediu.