Objetos que Carla Diaz pegou da casa do "BBB21" Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 09:12 | Atualizado 08/05/2021 12:29

Rio - Carla Diaz, de 30 anos, resolveu compartilhar com os seguidores algumas recordações que levou da casa do "BBB21". A atriz também mostrou que ganhou o quadro do líder, mesmo sem ter conquistado uma prova durante a participação no reality. Entre as recordações, Carla pegou alguns cosméticos e objetos de decoração, como uma maçã da xepa.