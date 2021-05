Ana Furtado ainda segue o tratamento contra um câncer de mama Reprodução da internet

Por iG

Publicado 08/05/2021 10:22

O nome de Ana Furtado foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã deste sábado (8). Durante o "É de Casa", a apresentadora conversou ao vivo com Fiuk e aprendeu a receita de bolo de chocolate que ele fez no "BBB 21", e que até rendeu uma briga com Juliette.



Fiuk foi ensinando a apresentadora como fazer o bolo e brincou para ela não economizar na calda de chocolate. Ana Furtado brincou que tem até uma cascata no estúdio para isso não acontecer e mostrou novamente o vídeo da briga entre o cantor e Juliette.

"Ela cavucou toda a calda que estava no centro. Ela ficou arrasada", disse Ana Furtado. "Eu tenho um carinho pela Ju muito grande. Por mais que eu achasse que ela fez coisa errada, eu não fiz por mal. Depois que ela acordou tinha um caminhão de calda", o cantor.



Por conta desse comentário sobre a calda, os fãs de Juliette começaram a criticar a apresentadora do "É de Casa" nas redes sociais. Ana Furtado foi chamada de sem noção. Os admiradores da vencedora do "BBB 21" também disseram que a esposa de Boninho estava "tentando limpar a barra" do filho de Fábio Jr.

E a @ana_furtado que disse agora no #EDeCasa que a JULIETTE comeu mesmo toda a calda de chocolate do BOLO DO FIUK SERÁ QUE ELA ASSISTIU O MESMO #bbb21 ??#RealityStar #JulietteFreire pic.twitter.com/JvDCkBfwoi — Kssisrj (@kssisrj) May 8, 2021

Eu não assisto esse #EDeCasa nunca, aí ligo pra ver a Ju e vejo Ana Furtado dizendo que a culpa da treta do bolo é da Ju que dói sem noção...ahhhh me poupe!!! — Priscila Pimenta (@priscilapiment9) May 8, 2021

