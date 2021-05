Chris Brown Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 09:25 | Atualizado 08/05/2021 12:17

Rio - Chris Brown deu uma festa de aniversário com 500 convidados e o evento acabou às 2 da manhã após o Departamento de Polícia de Los Angeles chegar ao local. O cantor completou 32 anos na última quarta-feira e de acordo com o TMZ, a polícia apareceu quando a situação ficou crítica com os vizinhos.