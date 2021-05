Por O Dia

Rio - Eva Wilma, de 87 anos, foi diagnosticada com câncer de ovário. A atriz está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril. De acordo com o boletim médico, a artista iniciou o tratamento oncológico esta semana.



"A paciente aguarda resposta clínica na Unidade de Terapia Intensiva", diz o boletim médico.

No dia 19 de abril, o perfil de Eva no Instagram publicou uma foto da atriz no hospital ensaiando para gravar um "off" para o filme "As Aparecidas". "Eva sempre lúcida. Sairá melhor. Está muito bem cuidada pelo seu cardiologista Cláudio Cirenza e pelo seu clínico, Roberto Zevellos. Agradecemos as orações, e que se estendam para todo nosso povo. Em breve estaremos juntos, com muito amor e fé", disse a legenda da foto.A atriz foi internada para cuidar de problemas cardíacos e renais. Eva tem 66 anos de carreira e está afastada da TV desde 2018, quando fez a novela "O Tempo Não Para", da Globo.