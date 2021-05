Gilberto no Bate-Papo BBB com Ana Clara Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 08/05/2021 13:53 | Atualizado 08/05/2021 13:54

Após sair do "BBB 21", Gilberto descobriu que foi aprovado para fazer o PhD em universidades dos Estados Unidos . O doutorando em economia comentou em entrevista ao Gshow sobre os desejos profissionais e disse que tem o sonho de ser presidente do Banco Central.



Para a surpresa do ex-BBB, o próprio BC comentou a fala dele. "Ficamos felizes em saber do seu sonho de fazer parte do BC! Ficaremos alegres em contar com o seu vigor em nossa equipe. Seguimos juntos falando de economia aqui do lado de fora?", escreveu a conta oficial do Banco Central no Twitter.

Logo após sair da casa mais vigiada do país, Gilberto contou que esse é um sonho que não era palpável antes, mas é algo no qual ele tem pensado mais. "Nunca foi um objetivo de vida, mas hoje em dia eu penso que trabalhar e presidir o Banco Central seria um sonho, que nunca foi palpável. Tem muitos economistas grandiosos no Brasil, é um trabalho de alta responsabilidade", diz.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/gilnogueiraofc?ref_src=twsrc%5Etfw">@gilnogueiraofc</a> , ficamos felizes em saber do seu sonho de fazer parte do BC! Ficaremos alegres em contar com o seu vigor em nossa equipe. Seguimos juntos falando de economia aqui do lado de fora?</p>— Banco Central BR (@BancoCentralBR) <a href="https://twitter.com/BancoCentralBR/status/1390746229546553344?ref_src=twsrc%5Etfw">May 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>