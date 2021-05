Por O Dia

Rio - Lore Improta, que espera o primeiro filho com Léo Santana, contou que vive um momento mais tranquilo após a fase inicial na gestação. Em entrevista à revista "Quem", a dançarina explicou que teve uma oscilação de humor significativa durante esses cinco meses.



"Agora, no quinto mês, deu uma melhorada nos enjoos, mas continuo tomando remédio para evitar. Também estou recuperando minha energia, mas os primeiros meses foram bem complicados. Tive muito sono, falta de energia, queda de pressão, oscilação de humor. Agora está mais tranquilo", contou. Segundo a dançarina, ela precisou mudar a alimentação por causa dos enjoos. "Só conseguia comer macarrão e pão. Como eu não conseguia ingerir nenhum tipo de proteína, tivemos que optar por suplementação", disse.

Lore disse que Léo tem sido participativo na gestação. "Ele tem me ajudado muito, tem sido super companheiro e fica me enchendo de dengo. Sempre está preocupado com meu bem estar, se preciso de algo e se estou melhor dos enjoos", completou.