Harry e Meghan Markle Reprodução

Por iG

Publicado 09/05/2021 12:08

Meghan Markle e Harry fizeram a primeira aparição pública após a polêmica entrevista que deram a Oprah Winfrey, na qual falaram sobre crises suicidas e comentários racistas da família real. O casal participou do "Global Citizen VAX Live", um show televisivo dos Estados que arrecadou fundos para a distribuição de vacinas pelo mundo.



Grávida de uma menina, Meghan Markle gravou um vídeo para o evento e falou sobre como as mulheres, principalmente as negras, foram prejudicadas pela pandemia. "Meu marido e eu estão animados em ter uma filha em breve. É uma alegria que nós compartilhamos com milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando nós pensamos nela, pensamos em todas as jovens mulheres e meninas no planeta que devem ter habilidade e a ajuda para nos liderar no futuro", disse a ex-atriz.