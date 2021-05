Marcos Mion e Suzana Gullo Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 09/05/2021 12:30

Marcos Mion escreveu um texto homenageando a esposa, Suzana Gullo . O apresentador publicou uma foto com a amada e refletiu sobre como as pessoas que alguém precisa ter na vida são aquelas que lhe acompanham independentemente de estar vivendo uma fase ruim.



O ex-funcionário da Record disse que Suzana foi exatamente assim para ele. Mion relembrou que no começo do relacionamento ele não tinha dinheiro nem para pagar pelo parto do filho mais velho. "Você esteve ao meu lado em todas essas situações e muitas outras. Você já estava ao meu lado quando eu tinha 23 anos e não tinha dinheiro para pagar o parto do Romeo (obrigado pai e sogro). Hoje, tenho 41 anos e minha vida é nossa vida", conta.

"Antes eu era um moleque, virei homem ao seu lado, conheci os buracos e roubadas da vida ao seu lado e vice-versa. E no final do dia, por mais difícil que tenham sido algumas situações, sempre escolhemos um ao outro, escolhemos a família", Marcos Mion continua.



Suzana Gullo fez questão de comentar a publicação e também se declarou para o apresentador. "Lindo, meu amor. Eu casei com você desempregado, lembra? Sempre acreditei em você e no nosso amor. Te amo para sempre", escreveu ela.