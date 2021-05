Whindersson Nunes comemora primeiro Dia das Mães com Maria Lina Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 13:51

Rio - Whindersson Nunes está comemorando o primeiro Dia das Mães ao lado de Maria Lina, que espera o primeiro filho do casal. Nas redes sociais, o humorista compartilhou uma foto dos dois juntos e se declarou para a noiva.



"Olha quem tá de primeiro dia das mães! E parece que ele já sabe, porque ontem tava todo animado lhe chutando hahahaha com certeza com vontade de dizer o quanto ele te ama e quer te encontrar aqui, te dar muito amor e cheirinho! Parabéns pelo seu dia meu amor!!", disse.