Rainha Elizabeth BUCKINGHAM PALACE / AFP

Por iG

Publicado 11/05/2021 19:13 | Atualizado 11/05/2021 19:13

A Rainha Elizabeth II fez uma piada com a própria idade em uma reunião virtual com jovens da Commonwealth na semana passada. Durante a conversa, um prêmio conquistado pela monarca foi pautado: o de Maior Fôlego no curso de salva-vidas do clube Royal Life Saving Society, em 1941.



Elizabeth II, que completou 95 anos recentemente, relembrou da época. "Bem, foi há algum tempo. Lembro-me da época que frequentava o clube. Acho que eu não tinha intenção de ganhar prêmio, apenas nadei, sabe? Eu tinha 12 anos ou algo assim", disse a Rainha.