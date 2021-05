Por O Dia

10/05/2021

Rio - O Samba do Bem é um evento beneficente que, este ano, terá pela primeira vez uma edição remota. Em razão da pandemia da Covid-19 e em respeito às normas sanitárias vigentes, o evento, que soma quatro edições, será transmitido pela internet.

Casuarina, Dudu Nobre, Mariene de Castro, Péricles, Nilze Carvalho, Xande de Pilares, Dorina, Pedro Miranda, Margarete Mendes e Mariano Maia vão animar a live, que vai homenagear os cem anos que Dona Ivone Lara (1921-2018) completaria este ano. A celebração será dia 15 de maio (sábado), a partir das 19h, no canal da Casa de Francisco de Assis no YouTube. O evento levanta fundos às obras sociais da casa, em Laranjeiras, e, ao longo da exibição, doações poderão ser feitas à instituição. O ingresso custa R$ 10 e pode ser adquirido antecipadamente pelo site VoucherSeguro. A noite terá como cicerone o radialista Jairo Roberto, e as apresentações ao vivo serão acompanhadas pela banda do cantor, compositor e produtor musical André Lara, neto da homenageada.A Casa de Francisco de Assis existe há 46 anos num casarão de Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. No local funciona a Creche Santa Clara, inaugurada em 1996 e que assiste 72 crianças (começou com apenas oito). Lá, elas recebem tratamento médico, odontológico, terapêutico e psicológico oferecidos por profissionais voluntários. Isso mesmo. A instituição conta hoje com 120 voluntários que atuam juntamente com os 27 funcionários contratados.E zelar pela qualidade dos serviços e pelo bem estar das crianças é uma tarefa hercúlea. A obra social é mantida majoritariamente por doações de pessoas físicas (a prefeitura do Rio cobre o custo de 20 crianças). E é preciso jogo de cintura para pagar as contas. O jeito é promover ações como bazares e vendas de rifas. Outros eventos acabaram por ganhar maior vulto...É o caso, por exemplo, do hoje célebre “Arraiá do Bem”. Criado em 2007, o evento junino é um dos principais alicerces da Creche Santa Clara. “Se não fosse por ele, a creche talvez nem existisse hoje”, explica Elizabeth Bomfim, presidente da instituição. E como as necessidades não podem esperar (sobretudo em razão da atual crise econômica), outro evento fez-se necessário. E o “Samba do Bem” chegou no sapatinho e mostra, em sua quarta edição, que veio para ficar.Atrações: André Lara, Casuarina, Dorina, Dudu Nobre, Mariano Maia, Mariene de Castro, Margarete Mendes, Nilze Carvalho, Pedro Miranda, Péricles e Xande de PilaresDia: 15 de maio (sábado)Hora: 19hLocal: Canal da Casa De Francisco de Assis no YouTube