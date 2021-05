Antonia Fontenelle Reprodução

Por iG

Publicado 10/05/2021 19:21 | Atualizado 10/05/2021 19:22

Mãe de Salvatore e avó de Charlotte, ambos com quatro anos, Antonia Fontenelle usou o Instagram como forma de chamar atenção de "membros do judiciário, artistas e jornalistas" para o atentado ocorrido na Escola Municipal Infantil Pró-Infância Aquarela, na região oeste de Santa Catarina, na última terça-feira (4).



"Esse é o Henry, que carrega sinais de violência no rosto e no corpo, e continua internado num hospital em Chapecó, brigando pela vida. Não vi um membro do judiciário, artista e jornalista prestando solidariedade ou lamentando a perda como estão fazendo com os criminosos do Jacarezinho, que tentam a qualquer custo colocá-los como vítimas", começou dizendo.