Ana Furtado Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 15:00 | Atualizado 10/05/2021 15:02

Ana Furtado foi uma das convidadas do programa "Que História É Essa, Porchat", da GNT. Na atração, a apresentadora relembrou uma história curiosa que tem como uma das personagens principais ninguém menos que Hebe Camargo.

A esposa de Boninho contou que viveu um momento tenso após o casamento com o diretor da Globo. Logo após a cerimônia, Ana ficou com metade do corpo paralisado.

Na ocasião, Hebe Camargo deu um conselho que mudou a vida de Ana. "Fiz o que a Hebe mandou, eu não sou boba. Banheira, sais de banho, deitei... Aí, daqui a pouco, por incrível que pareça, eu voltei a sentir. E eu só gritava, 'obrigada, Hebe!'", contou a apresentadora.