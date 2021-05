Por O Dia

Rio - Mara Maravilha resolveu falar sobre a relação com Xuxa Meneghel, Eliana e Angélica. Em entrevista à revista "Quem", Mara comentou a recusa de Xuxa em participar de live com ela, além de comentar sobre uma possível indireta de Junno Andrade nas redes sociais.



"Na verdade, eu não entendi. Eu já tinha ido a programas dela na Record e na Argentina. Então, nossa história é estritamente artística? Ah, então beleza. Cada uma sabe o que tem dentro de si. Continuo tendo o mesmo amor por ela, mas com uma visão diferente", avaliou.

"O estopim veio justamente na época em que eu e minha família estávamos com Covid-19. Não estava fazendo sensacionalismo em cima disso, e aí veio um comentário do Junno [Andrade, cantor e namorado de Xuxa] em uma foto delas: 'Esse, sim, é um grupo mara'", relembrou. Mara entendeu que o ator mandou uma indireta para ela no comentário. "Entenda: não fui eu quem começou. Ninguém é obrigado a andar com ninguém, mas também não cutuquem a onça com vara curta. Repito: se quer paz, amém; se quer guerra, me fala", avisou.“As pessoas começaram a falar que o Junno foi inconveniente, que tirou com a cara da Mara, que a Mara estava sentida… Enquanto eu estava na minha. Esta é a primeira vez que estou desenrolando e contando a história em detalhes, desde a trollagem da Sabrina [Sato]. Escrevi lá: 'este grupo é mara e o Junno é mala'. Ado-ado-ado, cada um no seu quadrado", explicou."Pode ser rainha, mas uma hora tem que passar a coroa porque enferruja. Eu vou continuar sendo maravilha e sou a típica brasileira. Gosto muito das loiras, mas sou morena, graças a Deus", debochou.Sobre a relação com Angélica, Eliana e Xuxa, Mara disse que não tem mágoas das colegas. "Com Eliana, sempre tive uma relação ética, de respeito, admiração, sem nenhum deslize e até de amor. Temos uma relação de sororidade", defendeu."A polêmica começou, na verdade, com a Sabrina Sato. Ela fez uma live com a Angélica e a pegou de surpresa dizendo: 'A Mara está pedindo para entrar no grupo'. Nunca pedi. A culpada foi a Sabrina (risos). Sabrina trollou a Angélica, e eu nunca pedi isso. Ela que falou para Angélica que eu pedi para entrar no grupo. Eu nunca pedi. Afinal, eu sou a morena, né? (risos)", constatou."Essa história é de geração, mas continuo sendo a morena que reina. Às vezes, sai na imprensa algo que você nem cogitou. Mágoa? Eu não. Estou feliz com um maridão de 32 anos, estou bem, com saúde, com um filho que me dá alegria. Vou ligar para grupinho de WhatsApp?", questionou."Depois da confusão, cheguei a ir ao programa da Eliana, que é sempre muito respeitosa comigo e sempre valorizou minha história. Com a Eliana, eu consegui me resolver direto. Com a Xuxa, sempre tive uma relação de ir aos programas. Ela vai ser sempre a rainha, mas sempre que participei de programas com ela, a audiência subiu", disse.