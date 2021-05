Bárbara Bruno e Nicette Bruno Reprodução

Por iG

Publicado 10/05/2021 16:21

Internada com Covid-19, Bárbara Bruno teve sua sedação diminuída após melhora progressiva. A atriz, de 64 anos está intubada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro e sua filha divulgou que ela está melhorando.

fotogaleria

Publicidade

"Ela começou o processo de desmame [da sedação] já tem um dois ou três dias. Ela já abre os olhos devagar e está tudo dentro do previsto. Graças a Deus", diz Vanessa Goulartt.



A filha de Nicette Bruno, que morreu por conta da covid em 2020, segue intubada, mas a resposta positiva ao tratamento deixa os familiares esperançosos a cada dia. "Todo mundo está mentalizando positivo", comentou a herdeira, em entrevista ao Notícias na TV.



Publicidade

Por causa da infecção da atriz, a família redobrou os cuidados com Lauro César Muniz, marido da intérprete. O autor de novelas de 83 anos está na companhia de Leonardo Goulart, filho de Bárbara, no Rio de Janeiro. Ele testou negativo e já tomou as duas doses da vacina.



"Ele está apreensivo, como todos nós. Não tem como não estar numa situação como esta, mas está confiante. Meu irmão foi ficar com ele. Está sendo cuidado e não está sozinho", compartilha Vanessa.