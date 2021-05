Sarah Andrade Reprodução Instagram

Sarah Andrade realizou, nesta segunda-feira, mais um procedimento estético. Com a tecnologia ultrassom microfocado, a ex-BBB fez um tratamento para a estimulação de colágeno.

"Tô cuidando da pele. Ele (ultrassom microfocado) dá uma levantada (na pele). Eu adorei. Parece que você fez preenchimento sem ter feito. Achei sensacional. Dói um pouquinho? Dói! Mas como diria a Beyonce: pretty hurts (beleza machuca)”, brincou a loira.

O procedimento foi realizado na clínica JK Estética Avançada, em São Paulo. A tecnologia do ultrassom microfocado utiliza o calor para promover a melhora da flacidez. As ondas do ultrassom conseguem atingir e aquecer camadas mais profundas da pele. O tratamento foi desenvolvido para proporcionar o efeito de lifting facial, não cirúrgico e não invasivo. Pode ser aplicado em diversas regiões do corpo, como pescoço, papada, contorno do rosto, bolsa nos olhos e na região ocular no geral, além do abdômen, braços, coxas e quadris. No caso da zona facial, o ultrassom também diminui linhas de expressão e rugas.

“A energia é focada em um ponto abaixo da superfície da pele e concentrada em uma área de cerca de 1 mm cúbico por ponto. Ou seja, este aumento da temperatura produz pequenos pontos de coagulação térmica a uma profundidade de até 5mm nas camadas mais profundas da pele, sem danificar as camadas mais superficiais. Posteriormente, quando o ultrassom estimula a produção de colágeno e enrijece a camada superficial do músculo, ele provoca o estiramento da cútis. O resultado é alcançado graças a liberação de ondas por meio do aplicador que, passado sobre o rosto, cauteriza a derme e a capa da musculatura, provocando um leve inchaço”, explica a esteticista Isabela Viegas, sócia da JK Estética.