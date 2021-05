Belchior Reprodução

Rio - Depois de uma bem-sucedida campanha de financiamento coletivo, realizada entre janeiro e fevereiro de 2021 através do site Benfeitoria, o livro Viver é melhor que sonhar: Os últimos caminhos de Belchior, de Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, chega às lojas no mesmo mês em que se completam quatro anos da morte do artista cearense, responsável por grandes clássicos do cancioneiro nacional



Antonio Carlos Belchior é autor de um dos gestos mais intrigantes da história recente da MPB. Com 60 anos recém-completos, deixou a família, amigos, e sua casa para trás rumo a uma jornada incerta e anônima pelo Sul do país, que terminaria com sua morte dez anos depois. Não explicou a ninguém o motivo do seu desaparecimento, não pediu dinheiro emprestado a conhecidos e apenas telefonou a um dos filhos durante este período. Em companhia de uma nova produtora e amante, Edna Assunção de Araujo, de pseudônimo Edna Prometheu, percorreu dezenas de cidades, viu de longe seu patrimônio ir embora, foi procurado pela Justiça e pela imprensa, dormiu em locais abandonados, dependeu da caridade de desconhecidos, foi expulso de casas por pessoas que o abrigavam, e não retrocedeu.



Por que Belchior agiu assim? Esta pergunta foi feita por muitos fãs, familiares, colegas e amigos. Esta mesma questão moveu os jornalistas Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti. Para chegar ao fundo desta questão, os dois percorreram cidades por onde o cantor passou, antes e depois do sumiço. Foram ao Rio Grande do Sul, seguiram para o Uruguai, São Paulo e, finalmente, chegaram ao Ceará. Andaram de trás para frente: foram do lugar onde o compositor morreu até o lugar onde ele nasceu.

Neste trajeto de mais de 10 mil quilômetros, entrevistaram mais de 150 pessoas pessoas que tiveram contato com Belchior. Ambos se uniram à equipe da série documental 'Procurando Belchior', produzida pela Urca Filmes com coprodução do Canal Brasil, e auxiliarão como pesquisadores e colaboradores. Os escritores deverão ainda colaborar no desenvolvimento de um roteiro de longa-metragem de ficção sobre o artista. A série refaz os últimos passos do músico, sua fuga para o Uruguai, e tem lançamento previsto para outubro.