Milton Nascimento Divulgação / Augusto K. Nascimento

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 18:55

Rio - Milton Nascimento, de 78 anos, está isolado em seu sítio, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e prepara um filme sobre sua vida. Augusto Nascimento, filho do artista, compartilhou uma foto do pai no sítio, de onde continua focado em seus projetos.