Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 13:38 | Atualizado 11/05/2021 13:44

Rio - Whindersson Nunes e a ex-mulher, Luisa Sonza, estão se alfinetando nas redes sociais desde segunda-feira. Nesta terça, Maria Lina Deggan, namorada do humorista, declarou seu amor nas redes sociais. Maria Lina está grávida e espera o primeiro filho do casal.

Publicidade

fotogaleria

"Te amo mais do que ontem e menos que amanhã, amor da minha vida toda", escreveu na legenda da foto, em que aparece beijando Whindersson.

Publicidade

Na segunda-feira, Luisa Sonza falou no Twitter sobre os ataques que ela e o namorado, o cantor Vitão, têm recebido nas redes sociais. Segundo Sonza, eles recebem até ameaças de morte. "Desenvolvi ataque de pânico. Minha família tá sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte. Victor quando ainda tinha show drive in foi agredido com latinha e com agressões verbais por NADA, mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor TANTA coisa que me magoou, mesmo", disse.

Os fãs, então, passaram a atacar Whindersson, afirmando que ele seria o culpado pelo término do casamento. "Eu que terminei, e não foi por traição", disse o humorista.