Kim Kardashian Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:29

Rio - Sheeraz Hasan, um empresário inglês, desembolsou US$ 150 mil, cerca de 783 mil reais, pelo aluguel mensal de um outdoor de 18 metros com um pedido de casamento para Kim Kardashian. O outdoor fica em West Hollywood e a imagem foi compartilhada na conta da empresa de Hasan no Instagram.



“Case comigo, Kim Kardashian”, dizia o outdoor. Hasan mora nos Estados Unidos e é dono de uma agência de marketing. O empresário já trabalhou com Justin Bieber, Dwayne Johnson, o The Rock, Vin Diesel e a família Kardashian-Jenner.