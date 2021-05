Gilberto no Bate-Papo BBB com Ana Clara Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 15:17 | Atualizado 11/05/2021 15:18

Gilberto continua recebendo vários pedidos de amizade de celebridades depois da sua participação no "BBB 21". Dessa vez, o também ex-brother Victor Hugo mandou uma mensagem por Twitter para Gil, e recebeu a melhor resposta do economista.

fotogaleria

Publicidade

"Gil, vamos ser best friends forever? Eu te amooo, os vigorentos podem falar, tocamos o terror por você, cara sorridente com 3 corações Eu vi, às vezes, que você falou de mim (no BBB), até me defendeu pro Caio. AMOOO! Pesquisadores eles (fiz prova de admissão na Austrália será q vem aí?!) Tu também queria trisal né safado!", escreveu Victor Hugo, que se envolveu emocionalmente por Gui Napolitano, que namorava Gabi Martins no reality.

Giiiiil vamos ser best friends forever? Eu te amooo, os vigorentos podem falar, tocamos o terror por vc Eu vi as vezes que vc falou de mim, até me defendeu pro Caio AMOOO! Pesquisadores eles (fiz prova de admissão na Austrália será q vem aí?!) Tu tbm keria trisal né safado! pic.twitter.com/wL8Z2EDyTs — Victor Hugo (@victorhugotex) May 7, 2021

Publicidade

"E ai man. Queria muito fazer o trisal!!!", respondeu Gilberto.