Rafael Portugal usou as redes sociais para contar um "encontro" que teve com Carla Diaz no passado. Pelos Stories, do Instagram, o humorista relembrou a vez que entrou de penetra na festa de 15 anos da atriz.

Segundo Rafael, ele usou o convite de um amigo que havia sido convidado, mas não iria. O humorista contou para Carla Diaz sobre o evento recentemente e a atriz ficou chocada com os detalhes que Rafael lembrava.

Sobre a festa, Rafael falou que o que mais o impressionou foi uma mesa de chocolates italianos: "Eu comecei a comer e não conseguia parar. Eu queria pegar um, dois e sair fora. Só que eu fiquei muito chocado. E quando ela [Carla] passa por mim e nota, eu tô com cinco [bombons] na mão e dois na boca".

"Também foi a primeira vez que eu vi de perto uma bateria de escola de samba. Ela [Carla] até confirmou aqui pra mim agora que era da Grande Rio. Cara, é de arrepiar, realmente. Foi muito incrível".