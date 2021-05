Por O Dia

Rio - Lea Michele, estrela de "Glee", está enfrentando uma acusação feita por Justine Cullem, ex-editora da revista "Elle Australia". Em um livro, Justine revela alguns dados da carreira da atriz e diz que presenciou o momento em que ela lançou sapatos em direção a uma funcionária.

De acordo com a ex-editora, autora do livro "EMI-GLOSS: Magazines, motherhood and misadventures in having it all", Lea teria lançado os sapatos durante uma sessão fotográfica. “Ela chutou um sapato na minha diretora de moda e a fez chorar”, relatou. “Ela era desagradável”, completou.