Gilberto Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 19:37

Rio - Gilberto, ex-participante do "BBB21", compartilhou uma foto nas redes sociais para contar uma novidade aos seguidores na noite desta terça-feira. O economista agora é contratado da Globo.



"Eu estou muito chique, Brasil! Já viram isso? Eu fui contratado pela TV Globo, com crachá e tudo! Queria muito contar. Eu estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei! (risos). Eu estou regozijado demais", disse.

Nos comentários, além dos fãs, Fiuk comemorou a novidade."Orgulho", disse Tiago Leifert. "Maravilhoso Gil, merece demais. Quando você participou dos programas, a audiência bombou", destacou uma seguidora.

