Dando continuidade aos lançamentos de seu projeto pessoal, o álbum gospel A Ti Entrego, Luciano Camargo lança nesta terça-feira (11) a música “Ele é Jesus”, em todas as plataformas digitais. Após vir em uma sequência de trabalhos como “Tempo”, “Obra de Amor”, “Deserto Não Será Seu Fim”, o lançamento já antecede a vinda do álbum, onde a primeira parte será apresentada ainda neste mês.

O louvor escolhido para a sequência tem composição de Fátima Leão e Vinícius Leão, que assinam também outras composições presentes no projeto. A música retrata os feitos de Jesus Cristo na vida das pessoas, sobre seu amor e gentileza ao próximo.

Com referências e características da música sertaneja, “Ele é Jesus” segue a linha musical já conhecida pelo público do cantor. “Quando estava montando o repertório do projeto, me trouxeram algumas músicas e me apaixonei por essa e senti que ela precisava estar presente nessa fase da minha vida”, comenta.

Luciano conta que a composição foi escrita há mais de 15 anos e não havia sido mostrada para ninguém ainda. “Anos atrás eles nem sabiam que eu ia fazer esse projeto e parece que ela foi feita pra mim, então creio que ela ficou guardada para esse momento.”

“Ele é Jesus” já está disponível em todas as plataformas de música. Além disso, esta será a segunda canção do projeto a ser enviada para as rádios gospel do país. “Espero que a música chegue aos corações das pessoas da mesma forma que as outras músicas do projeto chegaram, na mesma verdade. Fiz esse projeto expondo a minha Verdade, que é a minha fé”, completa o cantor.