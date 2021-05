Kaike comemora aniversário de 15 anos com single e clipe de ’Vem’ Fabio Setti/Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 13:21

Rio - Após uma sequência de músicas que deram seu cartão de visitas, o cantor e compositor Kaike comemora seu aniversário de 15 anos com o single e clipe de “Vem”. Produzida por Iago Suarez, a faixa é mais uma comprovação do talento do artista chamado de "nova jóia mineira" pela imprensa local.

fotogaleria

Publicidade

A faixa é um pop romântico leve, cheia de balanço, beats modernos e sentimento puro. Nas cenas, dirigidas por Pedro Lemos, o jovem artista mostra que além de fazer um som maneiríssimo, tem muito suingue, é bom de bailado e traz uma estética chique, tendo tudo para seguir conquistando mais e mais público. Nomes como Kali Uchis, Baco Exu do Blues, Duda Beat e MC Tha já caíram nas graças do mineiro e são fãs declarados.

Este é o quinto single lançado por Kaike. "Lojinha do Zé", "Rosa", "Crime" e "É esse o sentimento" foram disponibilizadas gradualmente desde novembro do ano passado. O próximo passo do cantor é começar as gravações do seu primeiro álbum.