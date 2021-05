Nanno V comenta lançamento de 'Meu Mundo' Divulgação

Publicado 12/05/2021 13:38

Rio - Chegou às plataformas digitais, na última sexta-feira, o álbum "Meu Mundo", do estreante Nanno V. Com repertório de 13 faixas, o novo trabalho traz a produção do aclamado DJ e produtor brasileiro Bruno Martini e conta com as colaborações de DONATTO, Ruby, Zeeba, Guiggow, Mayra e Pablo Martins.

“Apaga a luz”, novo single colaborativo de Nanno com Pablo Martins e DONATTO, é uma composição de Nanno V, Bruno Martini, DONATTO, Pablo Martins e Gino Martini. A faixa também ganhou um videoclipe sob a direção de Thiago Calviño.

“Esse é, até agora, o meu trabalho mais importante. É um projeto no qual vocês vão encontrar um Nanno mais maduro, falando de algumas coisas além do amor, sobre um pouco da vida, do que já passei. Vocês vão poder conhecer um pouco mais do Nanno, um ‘lado B’ da minha vida. Meu primeiro álbum é como um filho mesmo e tô muito animado e feliz com o resultado", disse o artista.

Ele também comentou as participações do projeto. "Foi muito bom poder ter as participações do Pablo e do DONATTO, esses artistas incríveis, no meu novo single, ‘Apaga luz’. O Bruno Martini, produtor do álbum, que me apresentou ao DONATTO. Agora, a gente teve a oportunidade de fazer esse novo trabalho, que é bem especial. Uma música que sela um novo Nanno, um Nanno diferente, numa pegada mais solta”, finalizou Nanno.