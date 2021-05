Fã clube de Arthur e Carla, do ’BBB 21’, reúne cestas básicas para doação em Conduru Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:13 | Atualizado 12/05/2021 14:22

Rio - Um fã clube criado em homenagem aos participantes Arthur Picoli e Carla Diaz, que viveram um affair no "BBB 21", organizou uma boa ação nesta terça-feira. Os fãs reuniram cestas básicas para ajudar famílias carentes atingidas pela pandemia em Conduru, no Espírito Santo, cidade natal do instrutor de crossfit.

A iniciativa dos fãs arrecadou cerca de R$ 6 mil reais para ajudar 40 famílias e teve o apoio logístico de Arthur. Na cesta, eles entregaram alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal e limpeza, além de frango.

Raquel Stefane, integrante do fã clube "Acervo Carthur", falou sobre o sentimento de ajudar quem necessita. "Receber o retorno de que conseguimos ajudar graças a união do fandon, é muito lindo, pois, de fato, a pandemia afetou muitas famílias por conta do desemprego, e também instituições que dependem de doações e eventos para se manterem. Então, nos comove muito ver que estamos conseguindo chegar a alguns lugares graças a confiança depositada em nós. Só gostaríamos de agradecer por tudo", diz ela sobre a iniciativa "Acervo Carthur Solidário".

Os organizadores dizem que a ação é espelhada no exemplo dos ex-BBBs. "Arthur já fez diversas ações, inclusive, quando abriu sua academia tempos atrás. Ele se propôs a ceder seu espaço para conseguir realizar ações que apoiassem o lado social, entre elas, ações que buscavam arrecadar donativos para crianças carentes e asilos. Temos Carla também que já participou de campanhas promovidas pela CACCST. Então, posso afirmar que todo nosso carinho e empenho é espelhado neles que tem um coração solidário", finaliza Raquel.