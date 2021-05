Samba do Preto Velho, o sabor de resistir Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:52 | Atualizado 12/05/2021 15:03

Nos porões que atravessaram forçosamente o Atlântico, navegavam também as rimas de milenares tradições e costumes que, dessa forma, foram preservados no continente americano. Como estilhaços de culturas espalhados pelo chão do Brasil, precisaram ser recolhidos um por um e, quando costurados, gerou-se um outro oceano: a Resistência!



No projeto "SAMBA DE PRETO VELHO, O SABOR DE RESISTIR", vai reunir o tradicional samba de 13 de maio, dia em que são celebrados os Pretos Velhos, com o prato que tem origem na escravidão, quando os negros realizavam suas festas com restos dos senhores - Sobras de carne de porco - focinho, orelha, pés, rabos, costelas - eram conservados em sal e cozidos junto ao feijão que não serviam mais às famílias brancas, nascendo assim a feijoada.

Os saberes e sabores desses símbolos da resistência do povo negro estarão na live "SAMBA DE PRETO VELHO, O SABOR DE RESISTIR", que o cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz fará no dia 16 de maio às 13h. Marquinhos, que define seu samba como "sussurro das vozes ancestrais", cantará todos os estilos de samba, em especial o tradicional "partido alto". A live contará ainda com a participação do cantor e compositor Toninho Geraes.



O #NósPeloSamba é uma ação proposta por sambistas intermediada pela Rede Carioca de Rodas de Samba, instituição que o Luna é presidente.



A campanha tem como principal campo de atuação a defesa da segurança alimentar/ combate a fome da Cadeia Produtiva das Rodas de Samba, profissionais que estão há mais de um ano sem trabalhar. A execução do projeto é feita em parceria com instituições e empresas parceiras e, temos o Mesa Brasil SESC Rio como o maior parceiro, que nos proporcionou a entrega de 1100 cestas de Hortifruti para os trabalhadores ligados ao samba.

Quer se tornar parceiro da Campanha e ajudar a fortalecer a categoria? Acesse https://benfeitoria.com/nospelosamba e faça sua doação!