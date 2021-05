Yasmin Brunet e Gabriel Medina Reprodução da Internet

Publicado 12/05/2021 15:16 | Atualizado 12/05/2021 15:18

A briga entre Gabriel Medina e a família está rendendo. Depois da mãe do surfista ter falado que o atleta cortou relações com todos da família, Yasmin Brunet usou as redes sociais para mandar uma indireta a todos os que criticam o casal. Nesta quarta-feira, foi a vez de Luiza Brunet, mãe da modelo, se pronunciar sobre o assunto.

Medina publicou, no Instagram, uma foto se declarando à amada. "Eu amo seu coração e seu caráter. Características raras nos dias de hoje", escreveu o surfista na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por G. Medina (@gabrielmedina)

Nos comentários, Luiza aconselhou o casal: "Muita calma, o amor resiste a tudo. Problemas familiares são mais comuns do que se imagina. Tudo passa e Deus coloca tudo no lugar. O amor cura tudo. Desejo muita saúde, paz e fortalecimento. Estamos vivendo um longo período com a perda de pessoas próximas ao redor do mundo por causa da covid. Momento doloroso [que] só com muito amor e respeito podemos curar", escreveu.